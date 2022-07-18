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Російська армія завдала ракетного удару по Одеській області: що відомо

Фото: окупанти 18 липня вдарили ракетами по Одеській області (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 18 липня, завдали удару по Одеській області. Ворожі ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури та міст через Дністровський лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

За даними оперативного командування "Південь", окупанти близько 11:00 завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря. Три російські літаки Су-35 випустили чотири ракети повітряного базування.

Одну з них збили українські сили ППО над морем. Дві влучили у військовий об'єкт. Ще одна ворожа ракеті поцілила у міст через Дністровський лиман, який обстрілюється з квітня та не функціонує.

На місці удару виникли пожежі, рятувальники борються з вогнем. Попередньо внаслідок атаки російських військ ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 16 липня окупанти вдарили ракетами по Одесі, в результаті чого загорівся склад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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