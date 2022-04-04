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Российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов в Одессе

Одесса (Фото: odessa-life.od.ua)
Автор: Константин Широкун

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что по одному из объектов Одессы российская армия нанесла ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Братчука.

Сергей Братчук отметил, что вскоре, после уточнения подробностей, появится официальная информация о нападении. Он также в очередной раз призвал не публиковать фотографии и другие подробности о местах попадания российских ракет.

Напомним, что СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста за то, что снимал и публиковал обстрелы Одессы. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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