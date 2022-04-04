RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська армія завдала ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі

Одеса (Фото: odessa-life.od.ua)
Автор: Константин Широкун

Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що по одному з об'єктів Одеси російська армія завдала ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Братчука.

Сергій Братчук зазначив, що незабаром, після уточнення подробиць, з'явиться офіційна інформація про напад. Він також в черговий раз закликав не публікувати фотографії та інші подробиці про місця попадання російських ракет.

Нагадаємо, що СБУ видворила з України нідерландського журналіста за те, що знімав і публікував обстріли Одеси. Крім того, йому заборонили на 10 років в'їзд в країну.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України