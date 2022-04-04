Російська армія завдала ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі

Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що по одному з об'єктів Одеси російська армія завдала ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Братчука.

Сергій Братчук зазначив, що незабаром, після уточнення подробиць, з'явиться офіційна інформація про напад. Він також в черговий раз закликав не публікувати фотографії та інші подробиці про місця попадання російських ракет.

Нагадаємо, що СБУ видворила з України нідерландського журналіста за те, що знімав і публікував обстріли Одеси. Крім того, йому заборонили на 10 років в'їзд в країну.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.