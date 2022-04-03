ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снимал обстрел Одессы. СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 03 апреля 2022 20:54
Снимал обстрел Одессы. СБУ выдворила из Украины нидерландского журналиста Фото: нидерландского журналиста выдворили из Украины (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего видео ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины. Кроме того, ему запретили на 10 лет въезд в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука.

"Дулмерс Роберт, подданный Королевства Нидерланды, прибывший в Украину освещать военные действия и получивший пресс-карту от Вооруженных сил Украины, принудительно выдворен за пределы Украины", - написал в Telegram Бартчук.

По его словам, также согласован вопрос о запрете въезда в Украину нидерландскому журналисту сроком на 3 года. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины лишила Дулмерса аккредитации. После беседы в СБУ корреспондент согласился добровольно покинуть страну.

Отмечается, что журналист попытался вернуться в Украину, но был задержан пограничниками. После этого ему запретили въезд в страну на 10 лет.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за съемку и публикацию последствий вражеских ударов. Также в стране запретили использовать видеорегистраторы.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой