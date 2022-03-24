Российская армия в Мелитополе создает военную базу

В Мелитополе, который находится во временной оккупации, российские солдаты строят свою военную базу, используя один из украинских аэродромов. Оккупанты намерены прикрываться мирным населением города и обстреливать позиции ВСУ.

“Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время”, - заявил Федоров.

Он выразил надежду, что у оккупантов хватит мудрости, чтобы одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности. Мэр также сообщил, что россияне приходят с обысками к родителям городских журналистов.