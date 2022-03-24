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Російська армія в Мелітополі створює військову базу

Аеродром в Маріуполі (Фото: img.com.ua)
Автор: Константин Широкун

У Мелітополі, який знаходиться в тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, використовуючи один з українських аеродромів. Окупанти мають намір прикриватися мирним населенням міста та обстрілювати позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера Мелітополя Івана Федорова.

"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з РФ, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах не тільки Запорізької області, а й України в цілому. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом у воєнний час", - заявив Федоров.

Він висловив сподівання, що в окупантів вистачить мудрості, щоб одуматися і не наражати Мелітополь в черговий раз на небезпеку. Мер також повідомив, що росіяни приходять з обшуками до батьків міських журналістів.

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