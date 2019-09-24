Российская армия готовится к масштабным военным учениям на Донбассе, - разведка

Фото: российские военные (Corriere della Serra)

В ОРДЛО уже начались интенсивные тренировки военного персонала

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу военных учений на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что контроль этих мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Уже начались тренировки персонала так называемых "военных комиссариатов".

"В частности, с 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ проведут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Украиной Россия завершает формирование трех российских дивизий, а на учениях Кавказ-2020 РФ отработает фактическое вторжение в Украину.

Также РБК-Украина сообщало, что в августе Россия перекрыла часть морского пространства, где Украина собиралась провести военные учения.