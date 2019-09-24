ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російська армія готується до масштабних військових навчань на Донбасі, - розвідка

Новини » Політика    24.09.2019 - 14:13
Російська армія готується до масштабних військових навчань на Донбасі, - розвідка
Фото: російські військові (Corriere della Serra)

В ОРДЛО вже почалися інтенсивні тренування військового персоналу

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ почало підготовку до чергового етапу військових навчань на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Зазначається, що контроль цих заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ. Вже почалися тренування персоналу так званих "військових комісаріатів".

"Зокрема, з 25 по 28 вересня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) ЗС РФ проведуть масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже почалися інтенсивні тренування персоналу так званих "військових комісаріатів" до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації. Особлива увага приділяється оприлюдненню осіб, які вже отримали російські паспорти для їх призову на військову службу по мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Україною Росія завершує формування трьох російських дивізій, а на навчаннях " Кавказ-2020 РФ відпрацює фактичне вторгнення в Україну.

Також РБК-Україна повідомляло, що в серпні Росія перекрила частину морського простору, де Україна збиралася провести військові навчання.

Волкер: РФ не виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод Данилюк виключив скорочення військових витрат після завершення війни
Новини України Російська ФедераціяДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся