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Російська агресія проти України. Експерт назвав 5 можливих сценаріїв розвитку подій

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Київ, Середа 23 лютого 2022 09:28
Російська агресія проти України. Експерт назвав 5 можливих сценаріїв розвитку подій Фото: подальша агресія РФ проти України ймовірна у край короткій перспективі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Експерт "Українського інституту майбутнього" Ілія Куса вважає, що подальші агресивні дії РФ проти України вкрай імовірні вже в короткій перспективі. Він назвав п'ять можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна".

Перший сценарій

Перший, за словами експерта, - це те саме масштабне вторгнення в Україну з різних напрямків (основним плацдармом все ж буде обраний Донбас), про яке в останні місяці постійно говорили на Заході.

Другий сценарій

Другий, як зазначає Куса, вельми малоймовірний. Це умовне "Придністров'я 2.0", коли війська РФ вийдуть на нинішні кордони ОРДЛО, зупиняться там і фактично заморозять конфлікт на довгі роки зі збереженням статус-кво.

Третій сценарій

Третій сценарій - продовження того, що спостерігалося на Донбасі всі останні роки: військовий конфлікт малої інтенсивності, що супроводжується постійним політичним тиском.

Втім, як наголосив експерт, з урахуванням того, що в ОРДЛО, вже не ховаючись, з'являться російські регулярні війська з відповідним озброєнням, ситуація на фронті для України стане порівняно важчою.

Четвертий сценарій

Четвертий варіант, як вважає Куса, є умовна "конфедерація", що передбачає поетапну військову ескалацію (спочатку - спроба вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, потім - пробити "коридор" до Криму, можливо - прорватися в Харківську область тощо) з метою нав'язати Україні невигідну політичну угоду.

П'ятий сценарій

Найвірогіднішою експерт вважає спробу реалізувати умовний сценарій "Грузія 2.0", що передбачає повторення агресивних дій РФ в Абхазії і Південній Осетії - коли російські регулярні війська разом з місцевими бойовиками проводять кілька "операцій з примусу до миру", із нав'язуванням Україні невигідних умов перемир'я.

Куса припускає можливу спробу організації нових "котлів", які напевно викличуть різку реакцію українців, зокрема і в Києві (і послужать додатковим фактором дестабілізації).

Зрештою, вважає Куса, російські війська спробують вийти на кордон Донецької та Луганської областей і закріпитися на новій лінії розмежування.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення.

Додамо, державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну.

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