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Российская агрессия: с начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тысяч производств

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Донбасс, Среда 14 июля 2021 11:36
Российская агрессия: с начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тысяч производств Фото: СБУ открыла более 23 тысяч производств из-за военной агрессии РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины. Это количество всех производств, которые были открыты за семь лет войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, пока подразделения силового ведомства расследуют почти 2 тысячи уголовных производств, связанных с агрессией РФ и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта.

В частности, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тысячи уголовных производств.

"С февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину РФ. В суды направлено более 3,5 тысячи уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными",- сказал Баканов.

Он отметил, что расследование таких преступлений усложняются временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины.

"Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лиц, находящихся на неподконтрольных территориях",- подчеркнул Баканов.

Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования.

В частности, планируется создать специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки и продолжили обстрелы сегодня с утра.

Добавим, что беспилотники ОБСЕ заметили танки, гаубицы, пушки и другое вооружение на оккупированной территории.

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