Російська агресія: від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тисячі проваджень

Служба безпеки України (СБУ) відкрила понад 23 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України. Це кількість всіх проваджень, які були відкриті за сім років війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, наразі підрозділи силового відомства розслідують майже 2 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією РФ та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту.

Зокрема, за останніх сім років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину РФ. До судів скеровано більше ніж 3,5 тисячі кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними", - сказав Баканов.

Він наголосив, що розслідування таких злочинів ускладнюються тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України.

"Це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях", - підкреслив Баканов.

Також керівник спецслужби повідомив, що в СБУ розпочато реформу органів досудового розслідування.

Зокрема, планується створити спеціалізовані підрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.