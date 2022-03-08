Россиянок призывают выходить на антивоенные акции 8 марта

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш записала видеообращение к женщинам россии. Она призвала 8 марта выходить в своих городах на антивоенные акции.

Она призвала людей выходить 8 марта в 14:00 на центральные площади своих городов. По ее словам, "Путину плевать на любую человеческую жизнь, его интересуют только его деньги и власть".

Для российского президента, подчеркивает Ярмыш, "все люди, сражающиеся на фронте, безымянные, пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами".

"Я правда хочу, чтобы вы осознали. Путин не верит ни в какой русский мир, не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто," - пояснила оппозиционерка.