ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россиянок призывают выходить на антивоенные акции 8 марта

Новина українською →
Россия, Вторник 08 марта 2022 05:50
Россиянок призывают выходить на антивоенные акции 8 марта Фото: в России призывают выйти на митинги против войны с Украиной (24tv.ua)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш записала видеообращение к женщинам россии. Она призвала 8 марта выходить в своих городах на антивоенные акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Ярмыш.

Она призвала людей выходить 8 марта в 14:00 на центральные площади своих городов. По ее словам, "Путину плевать на любую человеческую жизнь, его интересуют только его деньги и власть".

Для российского президента, подчеркивает Ярмыш, "все люди, сражающиеся на фронте, безымянные, пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами".

"Я правда хочу, чтобы вы осознали. Путин не верит ни в какой русский мир, не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто," - пояснила оппозиционерка.

Напомним, на прошлых выходных в ряде городов России люди вышли на митинги против войны с Украиной. Силовики задерживали некоторых участников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать