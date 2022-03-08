ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіянок закликають виходити на антивоєнні акції 8 березня

Новость на русском →
Росія, Вівторок 08 березня 2022 05:50
Росіянок закликають виходити на антивоєнні акції 8 березня Фото: у Росії закликають вийти на мітинги проти війни з Україною (24tv.ua)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш записала відеозвернення до жінок Росії. Вона закликала 8 березня виходити у своїх містах на антивоєнні акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Ярмиш.

Вона закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст. За її словами, "Путіну плювати на будь-яке людське життя, його цікавлять тільки його гроші і влада".

Для російського президента, підкреслює Ярмиш ,"всі люди, що борються на фронті, безіменні, гарматне м'ясо, витратний варіант, буквально, худобу, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима".

"Я правда хочу, щоб ви усвідомили. Путін не вірить ні в який російський світ, не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів і близьких, яка буде перемолота війною, для нього ніщо," - пояснила опозиціонерка.

Нагадаємо, на минулих вихідних у ряді міст Росії люди вийшли на мітинги проти війни з Україною. Силовики затримували деяких учасників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати