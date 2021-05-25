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Россиянку, которая летела с Протасевичем, задержали на трое суток. В МИД РФ назвали причину

Автор: РБК-Украина

Белорусская сторона объяснила, что россиянка София Сапега была задержана на 72 часа. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

Об этом сообщили в МИД РФ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

В МИД РФ рассказали, что российский консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи "адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан". Этот адвокат якобы уже приступил к работе.

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, после задержания Протасевича, его мать заявила, что он попал в больницу.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Польши уверены в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в беларусской тюрьме. Видны следы побоев на записи видео.

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Новости Украины МИД РФРоман Протасевич