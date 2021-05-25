Росіянку, яка летіла з Протасевичем, затримали на три доби. У МЗС РФ назвали причину

Білоруська сторона пояснила, що росіянка Софія Сапега була затримана на 72 години. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення.
Про це повідомили в МЗС РФ.
Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії".
У МЗС РФ розповіли, що російський консул зустрівся з батьками Сапеги і рекомендував на випадок необхідності кваліфікованої юридичної допомоги "адвоката з багатим досвідом захисту прав російських громадян". Цей адвокат нібито вже приступив до роботи.
"Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з Сапегою в самий найближчий час", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після затримання Протасевича, його мати заявила, що він потрапив до лікарні.
Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.
РБК-Україна писало, що в Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені у побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.