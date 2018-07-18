Русской шпионке в США выдвинули официальные обвинения

Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы

Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Москвы и инфильтрации американских политических организаций, ее взяли под временную стражу. Об этом сообщает Politico.

Так, в 2013 году Бутина приехала в США. Она училась на политологии в Американском университете в Вашингтоне. Россиянка создала организацию "Право на оружие" и поддерживала отношения с влиятельной в республиканских кругах Национальной стрелковой ассоциацией.

По словам американской прокуратуры, ее задачей была инфильтрация консервативных организаций. Россиянка сотрудничала с высокопоставленными представителями российской власти. По информации американских сми, речь идет о заместителе директора российского Центрального банка Александра Торшина, против которого в апреле были введены санкции Министерства финансов США.

Бутина пыталась сблизиться с окружением Дональда Трампа и безуспешно пыталась организовать его встречу с Владимиром Путиным.

В 2015 году россиянка приехала в Москву, куда с визитом прибыл также известный своими пророссийскими взглядами конгрессмен Дейна Рорабейкер. Политик известен своей давней дружбой с Путиным и поддержкой российских позиций в европейских вопросах, в частности в Украине.

Марию Бутину не обвинили в шпионаже, но ей выдвинуты обвинения в конспирации и незаконной деятельности для Российской Федерации.

Адвокат Бутиной убеждал в суде, что обвинение против его клиентки неправдоподобные. Он отметил, что после того, как 15 агентов ФБР обыскали в апреле ее квартиру, Бутина осталась в США и добровольно дала показания в Конгрессе.

Напомним, что в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже.