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Россиянки выиграли у японок в первом в истории матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Автор: РБК-Украина

Россиянки выиграли у японок в первом в истории матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3. Российская сборная победила японок 21:18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Китаянки разгромили сборную Румынии 21:10.

Результаты мужского турнира.

Польша - Латвия 14:21

Китай - Сербия 12:22

Напомним, что на Олимпиаде в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

Также в день открытия Олимпиады-2020 зафиксировали 19 новых случаев COVID.

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Олимпиада 2020