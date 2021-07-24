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Росіянки виграли у японок у першому в історії матчі олімпійського турніру з баскетболу 3х3

Автор: РБК-Україна

Росіянки виграли у японок в першому в історії матчі олімпійського турніру з баскетболу 3х3. Російська збірна перемогла японок 21:18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Китаянки розгромили збірну Румунії 21:10.

Результати чоловічого турніру.

Польща-Латвія 14:21

Китай - Сербія 12:22

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Також у день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.

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Олімпіада 2020