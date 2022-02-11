Россиянка может покинуть зимние Олимпийские игры-2022 из-за допинга: решение примет Спортивный арбитраж

Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило нарушение антидопинговых правил спортсменкой ОКР. Организация обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) для отстранения Валиевой.

Россиянка сдала положительный тест еще в декабре, выступая в местном чемпионате. Нарушение допинга обнаружила шведская лаборатория и мгновенно установила временный запрет на участие фигуристки в соревнованиях.

Однако, сама Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства на такое решение. Тамошние функционеры быстро сняли запрет, и Валиева продолжает готовиться к следующим соревнованиям.

Тем не менее, награждение команды ОКР золотыми медалями за победу в командных соревнованиях до сих пор не состоялось именно из-за положительного допинг-теста 15-летней фигуристки.