Россиянин разлил яд в аэропорту Тбилиси, пострадало 7 человек

Состояние потерпевших стабильное, их выписали из больницы

Сотрудники Департамента контрразведки при Службе государственной безопасности Грузии задержали гражданина Российской Федерации. Мужчина разлил ядовитую жидкость в зале вылета возле касс аэропорта в Тбилиси, в Грузии, информирует DW.

Гражданин Рф разлил ядовитую жидкость 2 июля, 4 июля об этом сообщили в грузинском ведомстве. Неизвестно были ли действия задержанного преднамеренными. Что за вещество пролил россиянин не сообщается.

"После происшествия в больницу доставили семь человек, среди которых были сотрудники тбилисского аэропорта. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости", - пишет издание.

Врачи сообщили, что состояние потерпевших стабильное и все они выписаны из больницы.

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. По информации полиции, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".