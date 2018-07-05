Росіянин розлив отруту в аеропорту Тбілісі, постраждало 7 осіб

Стан потерпілих стабільний, їх виписали з лікарні

Співробітники Департаменту контррозвідки при Службі державної безпеки Грузії затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік розлив отруйну рідину в залі вильоту біля кас аеропорту в Тбілісі, в Грузії, інформує DW.

Громадянин Рф розлив отруйну рідину 2 липня, 4 липня про це повідомили в грузинському відомстві. Невідомо чи були дії затриманого навмисними. Що за речовину пролив росіянин не повідомляється.

"Після події в лікарню доставили сім осіб, серед яких були працівники тбіліського аеропорту. У деяких з них спостерігалися симптоми отруєння, такі як блювання, потьмарення свідомості, подразнення слизових очей і ротової порожнини", - пише видання.

Лікарі повідомили, що стан потерпілих стабільний і всі вони виписані з лікарні.

Нагадаємо, у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості. За інформацією поліції, постраждалих отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок".