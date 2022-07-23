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Россияне живут "в другом мире": Подоляк заявил об отсутствии оснований для переговоров

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Сейчас нет никаких оснований для возобновления переговоров с Россией. Страна-агрессор живет в "иллюзорном мире".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что возобновление переговоров возможно при условии мощных тактических побед украинской армии на южном и восточном направлениях.

"Это иллюзорный мир великой страны. А на самом деле Россия - не большая, а маленькая странная страна с маленьким интеллектуальным уровнем. Она имеет только ядерное оружие, множество конвенционного оружия и энергоносители", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что для переговоров должно быть не просто тактическое оттеснение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми".

Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления переговоров украинские власти должны признать"существующие территориальные реалии".

В ответ Подоляк заявил, что единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.

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Ирина Подоляк