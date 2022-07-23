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Росіяни живуть "в іншому світі": Подоляк заявив про відсутність підстав для переговорів

Фото: Михайло Подоляк, радник голови офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Зараз немає ніяких підстав для відновлення переговорів з Росією. Країна-агресор живе в"ілюзорному світі".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на Південному та східному напрямках.

"Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія - не велика, а маленька дивна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має тільки ядерну зброю, безліч конвенційної зброї та енергоносії", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, А знищення максимальної кількості живої сили і техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати:"за що платиться така ціна людьми".

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада повинна визнати "теперішні територіальні реалії".

У відповідь Подоляк заявив, що єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.

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Ірина Подоляк