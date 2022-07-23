Росіяни живуть "в іншому світі": Подоляк заявив про відсутність підстав для переговорів

Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на Південному та східному напрямках.

"Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія - не велика, а маленька дивна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має тільки ядерну зброю, безліч конвенційної зброї та енергоносії", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, А знищення максимальної кількості живої сили і техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати:"за що платиться така ціна людьми".

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада повинна визнати "теперішні територіальні реалії".

У відповідь Подоляк заявив, що єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.

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