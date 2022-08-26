Росіяни завезли до Мелітополя десять хімічних лабораторій, - мер Федоров
Російські окупанти завезли до Мелітополя Запорізької області близько десяти хімічних лабораторій для порятунку свого командування у разі викиду радіації на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.
"Десять хімічних лабораторій знаходяться на території одного з лікарняних закладів Мелітополя", - сказав він.
Влада міста вважає, що загарбники завезли лабораторії для того, аби врятувати своїх офіцерів і генералів у випадку радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.
"Про цивільне населення, звичайно, вони не думають", - додав Федоров.
Нагадаємо, в ніч на 25 серпня українські партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.
Раніше Федоров заявляв, що окупанти мінуть теплоцентралі та котельні у Мелітополі.
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