Россияне заставили коммунальщиков залатать Антоновский мост в Херсоне

Российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации.
"Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что россияне и коллаборанты охотятся на херсонцев, которые распространяют патриотические листовки и рисуют проукраинские граффити.
Напомним, на прошлой неделе украинские войска ударили по Антоновскому мосту, чтобы нарушить военную логистику противника.
Также были названы четыре слабых места россиян в Херсоне.
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