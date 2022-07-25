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Россияне заставили коммунальщиков залатать Антоновский мост в Херсоне

Фото: последствия удара по Антоновскому мосту в Херсоне (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации.

"Оккупанты пытаются залатать Антоновский и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне и коллаборанты охотятся на херсонцев, которые распространяют патриотические листовки и рисуют проукраинские граффити.

Напомним, на прошлой неделе украинские войска ударили по Антоновскому мосту, чтобы нарушить военную логистику противника.

Также были названы четыре слабых места россиян в Херсоне.

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Херсон