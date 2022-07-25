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Росіяни змусили комунальників залатати Антонівський міст у Херсоні

Фото: наслідки удару по Антонівському мосту в Херсоні (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти в Херсоні змусили місцевих комунальників залатати Антонівський міст після ударів Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.

"Окупанти намагаються залатати Антонівський і міст біля Каховської ГЕС, які були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости фахівці дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти змусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що росіяни і колаборанти полюють на херсонців, які поширюють патріотичні листівки і малюють проукраїнські графіті.

Нагадаємо, минулого тижня українські війська вдарили по Антонівському мосту, щоб порушити військову логістику противника.

Також були названі чотири слабкі місця росіян у Херсоні.

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Херсон