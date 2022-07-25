Росіяни змусили комунальників залатати Антонівський міст у Херсоні

Російські окупанти в Херсоні змусили місцевих комунальників залатати Антонівський міст після ударів Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.
"Окупанти намагаються залатати Антонівський і міст біля Каховської ГЕС, які були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости фахівці дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти змусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що росіяни і колаборанти полюють на херсонців, які поширюють патріотичні листівки і малюють проукраїнські графіті.
Нагадаємо, минулого тижня українські війська вдарили по Антонівському мосту, щоб порушити військову логістику противника.
Також були названі чотири слабкі місця росіян у Херсоні.
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