Росіяни змусили комунальників залатати Антонівський міст у Херсоні

Російські окупанти в Херсоні змусили місцевих комунальників залатати Антонівський міст після ударів Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.

"Окупанти намагаються залатати Антонівський і міст біля Каховської ГЕС, які були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости фахівці дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти змусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що росіяни і колаборанти полюють на херсонців, які поширюють патріотичні листівки і малюють проукраїнські графіті.