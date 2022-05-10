Россияне записали в ряды "ветеранов войны" Бонни и Клайда

На концерте к 9 мая на пропагандистском "Первом канале" в России среди снимков "ветеранов войны" показали фотографию Бонни и Клайда.

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий ветеранов под песню "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Отметим, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, с 1929 по 1939 год, в США. Они известны по примерно 12 ограблениям банков. Считается, что по вине их банды погибли как минимум девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.