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Россияне записали в ряды "ветеранов войны" Бонни и Клайда

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Россия, Вторник 10 мая 2022 10:21
Россияне записали в ряды "ветеранов войны" Бонни и Клайда Фото: на концерте в РФ к 9 мая показали фото Бонни и Клайда (t.me/meduzalive)
Автор: Наталия Гурковская

На концерте к 9 мая на пропагандистском "Первом канале" в России среди снимков "ветеранов войны" показали фотографию Бонни и Клайда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Снимок продемонстрировали на экране среди фотографий ветеранов под песню "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война.

Отметим, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу - американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, с 1929 по 1939 год, в США. Они известны по примерно 12 ограблениям банков. Считается, что по вине их банды погибли как минимум девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

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