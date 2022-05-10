Росіяни записали до лав "ветеранів війни" Бонні та Клайда

На концерті до 9 травня на пропагандистському "Першому каналі" в Росії серед знімків "ветеранів війни" показали фотографію Бонні та Клайда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медуза "

Знімок продемонстрували на екрані серед фотографій ветеранів під пісню "Якби не було війни" у виконанні співачки Зари. За задумом фотографії мали показувати пари, які розлучила війна.

Зазначимо, Бонні Паркер та Клайд Берроу - американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії, з 1929 по 1939 рік, у США. Вони відомі приблизно за 12 пограбуваннями банків. Вважається, що з вини їхні банди загинули щонайменше дев'ять поліцейських та кілька цивільних осіб. Самі Бонні та Клайд були вбиті 23 травня 1934 року техаськими рейнджерами та поліцейськими зі штату Луїзіана.