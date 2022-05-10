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Росіяни записали до лав "ветеранів війни" Бонні та Клайда

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Росія, Вівторок 10 травня 2022 10:21
Росіяни записали до лав "ветеранів війни" Бонні та Клайда Фото: на концерті в РФ до 9 травня показали фото Бонні та Клайда (t.me/meduzalive)
Автор: Наталія Гурковська

На концерті до 9 травня на пропагандистському "Першому каналі" в Росії серед знімків "ветеранів війни" показали фотографію Бонні та Клайда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза"

Знімок продемонстрували на екрані серед фотографій ветеранів під пісню "Якби не було війни" у виконанні співачки Зари. За задумом фотографії мали показувати пари, які розлучила війна.

Зазначимо, Бонні Паркер та Клайд Берроу - американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії, з 1929 по 1939 рік, у США. Вони відомі приблизно за 12 пограбуваннями банків. Вважається, що з вини їхні банди загинули щонайменше дев'ять поліцейських та кілька цивільних осіб. Самі Бонні та Клайд були вбиті 23 травня 1934 року техаськими рейнджерами та поліцейськими зі штату Луїзіана.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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