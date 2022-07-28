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Россияне захватили село возле Соледара и похитили фермеров

Фото: еще одно село захватили российские оккупанты (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска оккупировали село Стряповка возле Соледара (Донецкая область) и похитили двух фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

"Стряповка, к сожалению, уже оккупирована. Это произошло на этой неделе", - подтвердил начальник Соледарской военной администрации Сергей Гошко.

Издание пишет, к журналистам обратились родственники двух фермеров, которые уехали в Стряповку забрать свои вещи и попали в плен к оккупантам. Россияне говорят, что те якобы собирали данные о расположении оккупационных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне захватили поселок Новолуганское, который находится под Светлодарском (Донецкая область).

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