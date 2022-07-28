RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни захопили село біля Соледара і викрали фермерів

Фото: ще одне село захопили російські окупанти (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська окупували село Стряпівка біля Соледара (Донецька область) і викрали двох фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

"Стряпівка, на жаль, вже окупована. Це сталося цього тижня", - підтвердив начальник Соледарської військової адміністрації Сергій Гошко.

Видання пише, до журналістів звернулися родичі двох фермерів, які поїхали до Стряпівки забрати свої речі і потрапили в полон до окупантів. Росіяни кажуть, що ті нібито збирали дані про розташування окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни захопили селище Новолуганське, який знаходиться під Світлодарськом (Донецька область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України