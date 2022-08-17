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Как россияне взорвали Северо-Крымский канал: СБУ дала хронологию и детали событий

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Херсонская область, Среда 17 августа 2022 14:52
Как россияне взорвали Северо-Крымский канал: СБУ дала хронологию и детали событий Фото: СБУ установила хронологию и детали подрыва Россией Северо-Крымского канала (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности установила хронологию захвата Каховской ГЭС и подрыва Северо-Крымского канала. За преступлениями, в частности, стоят двое российских командующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кто отдавал преступные приказы?

СБУ ідентифицировала заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова.

Указано, что они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала.

"Их действия негативно повлияли на водообеспечение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах", - говорится в заявлении.

Следователи выяснили, что генерал-майор Ясников отдавал приказы по захвату обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков руководил подрывами.

Хронология событий

По данным правоохранителей, 24 февраля российские военные с применением тяжелого вооружения:

  • захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;
  • невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;
  • разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;
  • осуществили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Сейчас злоумышленников подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Уже завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по двум статьям УК:

  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, как накануне заявили в Генпрокуратуре, всех причастных к этому делу уже объявили в международный розыск.

Дополнительно

Стоит отметить, что в апреле 2014 года Украина прекратила подачу воды в Крым и пообещала ее восстановить лишь в том случае, когда вернет власть над территорией полуострова, который захватила Россия. Впрочем, своими преступными действиями, российские оккупанты после вторжения взорвали дамбу, которая блокировала поставки воды.

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