UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство предупреждает о фейках

Автор: Мария Кучерявец

Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство призывает не верить информации, которая будет распространяться на нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу канала в Twitter.

"Сайт 5 канала взломан россиянами! Не верьте информации, которая там публикуется с 09:30", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта.

"Мы сообщим о возобновлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера на украинские банки и сайты государственных органов осуществлена серия кибератак.

Также официальный сайт ГСЧС временно прекратил работу.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
5 каналКибератакаВторжение России в Украину