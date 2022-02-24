Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство предупреждает о фейках

Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство призывает не верить информации, которая будет распространяться на нем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу канала в Twitter.
"Сайт 5 канала взломан россиянами! Не верьте информации, которая там публикуется с 09:30", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта.
"Мы сообщим о возобновлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением", - добавляют в сообщении.
Напомним, вчера на украинские банки и сайты государственных органов осуществлена серия кибератак.
Также официальный сайт ГСЧС временно прекратил работу.
Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.
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