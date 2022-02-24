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Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство предупреждает о фейках

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 11:23
Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство предупреждает о фейках Фото: россияне взломали сайт "5 канала" (facebook.com/5kanal)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне взломали сайт "5 канала". Руководство призывает не верить информации, которая будет распространяться на нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу канала в Twitter.

"Сайт 5 канала взломан россиянами! Не верьте информации, которая там публикуется с 09:30", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта.

"Мы сообщим о возобновлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера на украинские банки и сайты государственных органов осуществлена серия кибератак.

Также официальный сайт ГСЧС временно прекратил работу.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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