Росіяни зламали сайт "5 каналу". Керівництво попереджає про фейки
Росіяни зламали сайт "5 каналу". Керівництво закликає не вірити інформації, яка буде поширюватися на ньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку каналу в Twitter.
"Сайт 5 каналу зламано росіянами! Не вірте інформації, яка там публікується з 09:30", - йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці працюють над відновленням роботи сайту.
"Ми повідомимо про відновлення роботи. Наші спеціалісти зараз працюють над відновленням", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, вчора на українські банки і сайти державних органів здійснена серія кібератак.
Також офіційний сайт ДСНС тимчасово припинив роботу.
Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.
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