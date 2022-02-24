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Росіяни зламали сайт "5 каналу". Керівництво попереджає про фейки

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 11:23
Росіяни зламали сайт "5 каналу". Керівництво попереджає про фейки Фото: росіяни зламали сайт "5 каналу" (facebook.com/5kanal)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни зламали сайт "5 каналу". Керівництво закликає не вірити інформації, яка буде поширюватися на ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку каналу в Twitter.

"Сайт 5 каналу зламано росіянами! Не вірте інформації, яка там публікується з 09:30", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи сайту.

"Ми повідомимо про відновлення роботи. Наші спеціалісти зараз працюють над відновленням", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, вчора на українські банки і сайти державних органів здійснена серія кібератак.

Також офіційний сайт ДСНС тимчасово припинив роботу.

Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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