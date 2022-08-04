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Россияне вытеснили ВСУ с двух позиций под Донецком и Бахмутом: карта

Фото: ВСУ вынужденно отступили под натиском противника (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска в ходе боевых действий вытеснили Вооруженные силы Украины с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, в ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Фото: ВСУ вынужденно отступили из Семигорья

"30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак - Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", - добавил Громов.

Фото: ВСУ вышли с позиции на шахте "Бутовка" на окраине Донецка

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила несколько сел в Донецкой области. Речь идет о Мазановке и Дмитровке в районе Славянска.

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