RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни витіснили ЗСУ з двох позицій під Донецьком та Бахмутом: карта

Фото: ЗСУ вимушено відступили під натиском противника (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська в ході бойових дій витіснили Збройні сили України з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, в ході масованого застосування російської артилерії і наступу в районі Доломітного і Вуглегірської ТЕС в напрямку Кодеми противнику вдалося витіснити українські війська. Збройні сили змушені були залишити Семигір'я і перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Фото: ЗСУ вимушено відступили з Семигір'я

"30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії і реактивних систем залпового вогню, ведення активних наступальних штурмових дій за напрямком Спартак - Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту "Бутівка" і перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", - додав Громов.

Фото: ЗСУ вийшли з позиції на шахті "Бутівка" на околиці Донецька

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила кілька сіл на Донеччині. Йдеться про Мазанівку та Дмитрівку в районі Слов'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України