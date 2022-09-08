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Россияне выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря

Иллюстративное фото: россияне выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 сентября, российские оккупанты выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря. Она была сбита силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка" в Facebook.

"Враг атаковал Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенной Су-35 с направления Азовского моря. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в воздухе", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Также мы писали, что утром 6 сентября российские войска нанесли удар по нефтебазе в Кривом Роге.

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