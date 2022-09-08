Россия ударила ракетами по Кривому Рогу

В четверг, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Как сообщалось, утром 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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