Иллюстративное фото: россияне выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря (twitter.com)

Сегодня, 8 сентября, российские оккупанты выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря. Она была сбита силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск "Каховка" в Facebook.