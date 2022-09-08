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Росіяни випустили ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря

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Кривий Ріг, Четвер 08 вересня 2022 17:45
Росіяни випустили ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря Ілюстративне фото: росіяни випустили ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 вересня, російські окупанти випустили ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря. Вона була збита силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угруповання військ "Каховка" в Facebook.

"Ворог атакував Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня", випущеною Су-35 з напрямку Азовського моря. Силами протиповітряної оборони ракета знищена в повітрі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Також ми писали, що вранці 6 вересня російські війська завдали удару по нафтобазі в Кривому Розі.

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