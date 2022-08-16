UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков ночью подвергся одному из самых массированных ударов: россияне выпустили 7 ракет

Фото: россияне выпустили по Харькову сразу 7 ракет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью Харьков подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время. Российские войска выпустили по городу сразу семь ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

"Примерно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах", - сообщил Синегубов.

Он рассказал, что часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не вызвали. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно без пострадавших.

Правоохранители работают на местах попаданий и фиксируют преступления оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в результате атак пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.

Напомним, после полуночи сегодня несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, во время которой, в частности, в Харькове слышали взрывы. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали сразу ряд районов Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковракетный удар