Харьков ночью подвергся одному из самых массированных ударов: россияне выпустили 7 ракет

По его словам, около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

"Примерно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах", - сообщил Синегубов.

Он рассказал, что часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не вызвали. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно без пострадавших.

Правоохранители работают на местах попаданий и фиксируют преступления оккупантов.

Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в результате атак пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.

Напомним, после полуночи сегодня несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, во время которой, в частности, в Харькове слышали взрывы. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали сразу ряд районов Харькова.

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