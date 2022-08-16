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Харків вночі піддався одному з наймасованіших ударів: росіяни випустили 7 ракет

Фото: росіяни випустили по Харкову одразу 7 ракет (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час. Російські війська випустили по місту одразу сім ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.

"Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах", - повідомив Синєгубов.

Він розповів, що частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо - без постраждалих.

Правоохоронці працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок атак постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років від отриманих поранень померла.

Нагадаємо, після опівночі сьогодні кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, під час якої, зокрема, в Харкові чули вибухи. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували відразу низку районів Харкова.

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Харківракетный удар