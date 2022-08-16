Оккупанты ударили ракетами по Харькову: пострадали большинство районов
Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Зацепило большинство районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Игоря Терехова.
Уточняется, что обстреляны были пять из девяти районов Харькова. По словам Терехова, такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.
"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", - говорится в сообщении.
О пострадавших информации на данный момент нет.
"В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог", - сообщил мэр.
После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Запорожье также слышали взрывы.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район.
Напомним, что в понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.
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