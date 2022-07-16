UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря, часть сбили

Фото: россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вечером 15 июля оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр. Было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО воздушного командования "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95ТС из северной части Каспийского моря. Боевая часть ракеты Х-101 несет более 400 кг взрывчатки, а дальность полета составляет 5,5 тысячи километров. Скорость полета ракеты – 720 км/ч.

Несколько ракет попали по промышленному предприятию. По данным местной военной администрации, три человека погибли, есть раненые.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украинуракетный ударДнепр