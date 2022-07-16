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Росіяни випустили по Дніпру шість ракет з Каспійського моря, частину збили

Фото: росіяни випустили по Дніпру шість ракет з Каспійського моря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Увечері 15 липня окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Було випущено шість ракет, чотири з них були збиті силами ППО Повітряного командування "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Пуски ракет х-101 здійснювалися з літаків стратегічної авіації Ту-95ТС з північної частини Каспійського моря. Бойова частина ракети Х-101 несе понад 400 кг вибухівки, а дальність польоту становить 5,5 тисячі кілометрів. Швидкість польоту ракети - 720 км/год.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству. За даними місцевої військової адміністрації, три людини загинули, є поранені.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.

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