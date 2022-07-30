Россияне вводят пропуска для выезда из Мелитополя, - мэр

"Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с территории временно оккупированной в комендатуре нужно будет брать какие-то специальные пропуска. Они пытаются усложнить выезд с территории", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что в Васильевке в очереди на выезд из временно оккупированных территорий стоят более 800 машин. При этом автомобили пропускают на подконтрольную Украине территорию только утром.

"Также два дня назад они начали делать копии паспортов всех выезжающих людей", - добавил мэр.