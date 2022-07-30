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Россияне вводят пропуска для выезда из Мелитополя, - мэр

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, начиная с августа, будут требовать у мелитопольцев специальные пропуска для выезда из оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с территории временно оккупированной в комендатуре нужно будет брать какие-то специальные пропуска. Они пытаются усложнить выезд с территории", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что в Васильевке в очереди на выезд из временно оккупированных территорий стоят более 800 машин. При этом автомобили пропускают на подконтрольную Украине территорию только утром.

"Также два дня назад они начали делать копии паспортов всех выезжающих людей", - добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам Федорова, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты похищают и пытают людей, готовясь к "референдуму". Россияне хотят усилить давление на жителей.

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МелитопольВойна России против Украины