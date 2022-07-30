Росіяни вводять перепустки для виїзду з Мелітополя, - мер

Російські окупанти, починаючи з серпня, вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"З учорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої в комендатурі потрібно буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - підкреслив Федоров.
Він зазначив, що у Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 машин. При цьому автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці.
"Також два дні тому вони почали робити копії паспортів всіх виїжджаючих людей", - додав мер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами Федорова, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти викрадають і катують людей, готуючись до "референдуму". Росіяни хочуть посилити тиск на жителів.
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