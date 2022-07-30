Росіяни вводять перепустки для виїзду з Мелітополя, - мер

"З учорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої в комендатурі потрібно буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - підкреслив Федоров.

Він зазначив, що у Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 машин. При цьому автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

"Також два дні тому вони почали робити копії паспортів всіх виїжджаючих людей", - додав мер.