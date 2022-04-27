Россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район

На утро среды, 27 апреля, российские войска не оставляют попыток захватить Кривой Рог и примыкающие села. Ночью оккупанты проводили массированный обстрел из разных артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Были попадания в крупный элеватор в Марьянском. Пожар потушен. И Зеленодольскую ТЭЦ в г. Зеленодольск. Разрушения значительны", - рассказал он.
Вилкул заверил, что спасатели справились с тушением пожара. Без пострадавших не обошлось.
"Один местный житель ранен, эвакуирован в больницу г. Кривой Рог", - добавил он.
Как сообщалось, ранее Вилкул сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Но все попытки атак успешно отбиты ВСУ.
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