Россияне всю ночь массированно обстреливали Кривой Рог и район

"Были попадания в крупный элеватор в Марьянском. Пожар потушен. И Зеленодольскую ТЭЦ в г. Зеленодольск. Разрушения значительны", - рассказал он.

Вилкул заверил, что спасатели справились с тушением пожара. Без пострадавших не обошлось.

"Один местный житель ранен, эвакуирован в больницу г. Кривой Рог", - добавил он.