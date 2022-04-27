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Росіяни всю ніч масовано обстрілювали Кривий Ріг та район

Фото: росіяни всю ніч масово обстрілювали Кривий Ріг і район (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок середи, 27 квітня, російські війська не залишають спроб захопити Кривий Ріг та сусідні села. Вночі окупанти проводили масований обстріл із різних артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Були попадання у великий елеватор у Мар'янському. Пожежа згашена. І Зеленодольську ТЕЦ у м. Зеленодольськ. Руйнування значні", - розповів він.

Вілкул запевнив, що рятувальники впоралися з гасінням пожежі. Без постраждалих не обійшлося.

"Один місцевий житель поранений, евакуйований до лікарні м. Кривий Ріг", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Вілкул повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області у напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кривий РігОлександр Вілкул